Снижаются ли цены на недвижимость в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые с апреля 2020 года цены на недвижимость не изменились по итогам месяца. Нынешняя стоимость жилья осталась на уровне мая 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал DataHub.

Как следует из данных БНС АСПиР РК, на первичном рынке средняя стоимость квадратного метра по-прежнему составляет 486 тыс тенге. Это первый случай с апреля 2020 года, когда по итогам месяца она не изменилась. Цены зафиксировались на одном уровне во всех обследованных городах, за исключением Шымкента (-0,9%) и Атырау (+1,3%).

Вторичный рынок также не преподнес сюрпризов: квадратный метр на нем стоит столько же, сколько в предыдущем месяце, – в среднем 505,7 тыс тенге. Ситуация, когда цены не меняются, и в этому случае наблюдается впервые за три года. И все это несмотря на то, что изменения затронули сразу шесть городов. Сильнее всего среди них «квадрат» подорожал в Семее (+1,6%), подешевел – в Усть-Каменогорске (-2%).

Отмечено, что тренд на стабильность поддержала и аренда. Средняя стоимость съемного квадратного метра составила 4,7 тыс тенге.

Среди регионов ненулевую динамику продемонстрировали только Шымкент (+0,9%), Кызылорда (+2,3%) и Усть-Каменогорск (-1,5%).