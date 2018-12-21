Снижать планку для сельских акимов по уровню образования политически некорректно - АДГСПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политически некорректной назвали в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции возможность занимать должности сельских акимов без высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поднимается вопрос со стороны некоторых местных исполнительных органов, возможно ли снизить планку по уровню образования акимов сел, поселков. Не высшее, но хватает и профессионально-техническое училище. (...) Мы сейчас реализовали реформу - формирование профессионального госаппарата. Не только мы сами, но и Евросоюз признал, что в Казахстане сформирован профессиональный госаппарат. Поэтому снижать планку по уровню образования для акимов, которые будут заниматься бюджетом четвертого уровня, наверное, будет необоснованно и политически некорректно», - заявил руководитель аппарата агентства Саян Ахметжанов, выступая на заседании совета по взаимодействию с местными исполнительными органами при Сенате Парламента.

Кроме того, речь также шла об уровнях зарплаты секретарей районных и областных маслихатов.

«Должностной оклад секретаря районного маслихата составляет сейчас 154 399 тенге, руководителя аппарата районного маслихата - 179 056 тенге. Система оплаты труда секретарей маслихатов определяется Указом «О единой системе оплаты труда», поэтому устранение этих диспропорций можно только через этот указ», - рассказал он.

По его словам, Министерство национальной экономики РК изучает диспропорции в зарплатах в регионах. «И на основании этого готовится новое решение Правительства по поводу уровня оплаты труда. В ближайшее время этот проект постановления будет направлен на согласование госорганам. Согласно этому проекту, должностные оклады и пособия для оздоровления депутатов, секретарей городского, районного маслихатов будут увеличены на 30%», - сообщил он.