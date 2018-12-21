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Снижать планку для сельских акимов по уровню образования политически некорректно - АДГСПК

21 Декабря 2018 13:22 285
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Снижать планку для сельских акимов по уровню образования политически некорректно - АДГСПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политически некорректной назвали в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции возможность занимать должности сельских акимов без высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поднимается вопрос со стороны некоторых местных исполнительных органов, возможно ли снизить планку по уровню образования акимов сел, поселков. Не высшее, но хватает и профессионально-техническое училище. (...) Мы сейчас реализовали реформу - формирование профессионального госаппарата. Не только мы сами, но и Евросоюз признал, что в Казахстане сформирован профессиональный госаппарат. Поэтому снижать планку по уровню образования для акимов, которые будут заниматься бюджетом четвертого уровня, наверное, будет необоснованно и политически некорректно», - заявил руководитель аппарата агентства Саян Ахметжанов, выступая на заседании совета по взаимодействию с местными исполнительными органами при Сенате Парламента.

Кроме того, речь также шла об уровнях зарплаты секретарей районных и областных маслихатов.

«Должностной оклад секретаря районного маслихата составляет сейчас 154 399 тенге, руководителя аппарата районного маслихата - 179 056 тенге. Система оплаты труда секретарей маслихатов определяется Указом «О единой системе оплаты труда», поэтому устранение этих диспропорций можно только через этот указ», - рассказал он.

По его словам, Министерство национальной экономики РК изучает диспропорции в зарплатах в регионах. «И на основании этого готовится новое решение Правительства по поводу уровня оплаты труда. В ближайшее время этот проект постановления будет направлен на согласование госорганам. Согласно этому проекту, должностные оклады и пособия для оздоровления депутатов, секретарей городского, районного маслихатов будут увеличены на 30%», - сообщил он.

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Дамир Байманов

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