Снижать ненефтяной дефицит бюджета планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по снижению ненефтяного дефицита бюджета рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая действующее ограничение по неснижаемому остатку средств Нацфонда в размере 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего года, а также вступающее с 2023 года ограничение по объему гарантированного трансферта, привязанное к цене отсечения на нефть, установление дополнительного ограничения на объем трансфертов в зависимости от уровня инвестиционного дохода Нацфонда в отдельно взятый год нецелесообразно, поскольку доходность ввиду непредсказуемости финансовых рынков может колебаться, а в отдельно взятые годы и вовсе быть отрицательной», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, установление нескольких ограничений для одного параметра не является эффективной мерой, поскольку в дальнейшем в некоторые периоды, установленные ограничения могут вступать в противоречие друг с другом.

Вместе с тем, Концепцией Нацфонда предусмотрено:

- установление с 1 января 2021 года целевого характера гарантированного трансферта для обеспечения социального и инфраструктурного развития;

- усиление бюджетных правил в части установления начиная с 2023 года ограничений на государственные расходы для обеспечения выполнения сберегательной функции Нацфонда;

- постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета с 9,1% к ВВП в 2021 году до 6% к ВВП в 2025 году;

- обеспечение перехода до конца 2022 года к новому стратегическому распределению активов Нацфонда, которое предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях и 20% в акциях) к сбалансированному распределению активов (60 % облигаций, 30 % акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5 % золота).

Напомним, ранее зампремьера ответил на депутатский запрос касательно прекращения неограниченного изъятия средств Нацфонда на текущие расходы бюджета и отказа от ежегодных гарантированных трансфертов в бюджет, а также рассказал об ожидаемых сокращениях трансфертов из Нацфонда.