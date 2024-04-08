Снижается уровень воды в Узункольском водохранилище ЗКО

В Западно-Казахстанской области вице-премьер Нурлан Байбазаров посетил подтопленные и находящиеся под угрозой подтопления территории, в том числе дачные массивы в окрестностях города Уральска. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Вице-премьер ознакомился с работой по предупреждению паводков на основной водной артерии региона — реке Урал. В связи с подъемом воды укрепляются берега мешками с песком, работает тяжелая техника.

Напомним, из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к ЗКО, поступает большой объем воды. В частности, из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 300 кубометров в секунду. Также из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется около двух тысяч кубометров. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и дальше в Каспий. В связи с этим уровень Урала может достичь опасного уровня, угрожая городу.

Также осмотрено Узункольское водохранилище Теректинского района. Ситуация стабильная, уровень воды снижается.

Фото: Рrimeminister.kz

— Специалисты должны держать ситуацию на контроле. Правительство со своей стороны окажет необходимую помощь, — сказал заместитель Премьер-Министра.

В результате паводка в пяти районах ЗКО и городе Уральске были затоплены жилые дома и дачи. По области эвакуировано около семи тысяч человек.

В эвакуационных пунктах созданы необходимые условия, помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Обеспечена доставка населению продуктов питания, медикаментов и одежды. Организованы дежурства. Школьники обучаются в онлайн-формате.