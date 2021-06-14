Снимут ли ограничения, связанные с въездом иностранных туристов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об ограничениях, связанных с въездом иностранных туристов в Казахстан, рассказали в Минкультуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас есть определенные ограничения, связанные с въездом иностранных туристов в Казахстан. Но в данном направлении работаем совместно с турсообществом. Мы недавно внесли в МВК предложение касательно возобновления безвизового режима: у нас было 73 страны, на сегодняшний день по 20 странам проблем нет. По остальным 53 странам мы сейчас прорабатываем», - сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

Он отметил, что ограничения вводятся не только с казахстанской стороны, но и иностранных государств.

«Эти ограничения касаются правительств государств, откуда эти туристы выезжают. Я думаю, что постепенно увеличение доли вакцинированных людей повлияет и в ближайшее время границы будут открыты, туррынок восстановится как и в Казахстане, так и во всеми мире», - отметил председатель Комитета Минкультуры.



