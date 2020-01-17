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Снимки с космоса показывают австралийские леса до и после пожаров

17 Января 2020 13:22
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Снимки с космоса показывают австралийские леса до и после пожаров

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - В Австралии сгорело более 10,7 млн. га лесов - это больше, чем общая площадь Южной Кореи или Португалии, и в 1,3 раза больше, чем площадь Шотландии.В течение нескольких месяцев беспрецедентные лесные пожары распространились на шесть штатов страны, передает МИА «Казинформ».

Только в Новом Южном Уэльсе мощный лесной пожар на горе Госперс к северу от Сиднея имеет размер 512 626 гектаров - больше, чем общая площадь штатов Лонг-Айленд и Манхэттен. На прошлой неделе пожары на северо-востоке Виктории слились с пожарами в снежной долине штата Новый Южный Уэльс. Это привело к возникновению пожара огромной площади, который вышел за границы штата.


В данной статье представлены девять изображений, сделанных с помощью космического спутника. На них видно, как менялся ландшафт до и после пожаров, которые показывают разрушения от пляжа до буша, от ферм до леса, через Новый Южный Уэльс и Южную Австралию.


Большая часть лесных пожаров все еще активна, особенно в восточной части Гиппсленда штата Виктория и на южном побережье штата Новый Южный Уэльс. Полная картина пострадавшей от пожаров площади будет ясна только после того, как улучшатся условия видимости.









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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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