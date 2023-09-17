Снимать фильмы по комиксам в Казахстане – великолепная идея, заявил звезда Голливуда Шон Ганн

Звезда «Стражей Галактики» актер Шон Ганн встретился с поклонниками на международном фестивале Comic Con Astana, передает МИА «Казинформ».

Воплотивший образы Краглина и Ракеты в знаменитой трилогии Marvel «Стражи галактики» голливудский актер Шон Ганн начал встречу с фанатами с того, что назвал Астану «лучшим местом», а гостей фестиваля Comic Con Astana «самыми милыми людьми, которых он видел».

Поклонники трилогии «Стражи Галактики» поинтересовались, правда ли, что часть первого фильма, а конкретно планету Ксандар изначально планировалось снимать в Казахстане? И что думает сам Шон о том, чтобы снимать фильмы по вселенным DC и Marvel в казахстанских локациях?

«Если бы меня спросили о Казахстане, я бы сказал, что это удивительное место. И оно может великолепно подходить для съемок. И конечно, если бы я решал вопрос о том, снимать ли первую часть «Стражей» или фильмы по комиксам где-то в вашей стране, я бы голосовал за это. Могу сказать, что, когда выбирали место для съемок планеты Ксандар, действительно, было два варианта, но в итоге все съемки были не здесь. По поводу съемок в казахстанских локациях, если бы меня спросили, я бы сказал «Да! Это великолепная идея», – заявил Шон Ганн.

Отвечая на вопросы фанатов, актер признался в любви к бешбармаку и сказал, что ему нравится Comic Con за то, что на этом фестивале можно встретить много, в хорошем смысле, необычных людей.

Среди проектов Marvel, в которых Шон Ганн принимал участие, также: «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал», «Тор: Любовь и Гром», анимационный сериал «Что если…?».

Кроме этого Шон Ганн отметился ролью Ласки в блокбастере DC Studios «Отряд Самоубийц: Миссия навылет», а также в ряде фильмов, таких как «Эксперимент Офис», «Перл Харбор», «Хороший доктор» и многих других.

Международный фестиваль Comic Con Astana проходит в столице Казахстана с 15 по 17 сентября. Он посвящен индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.

Также хедлайнерами мероприятия выступают звезда «Стражей Галактики» Майкл Рукер и актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

На площадке фестиваля проходит конкурс профессиональных косплееров с общим призовым фондом в 10,000,000 тенге, финал которого состоится в воскресенье.

Помимо этого в рамках Comic Con Astana проходит множество мероприятий в нескольких параллельных тематических зонах.