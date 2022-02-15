СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ
МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
«На заседании совета постпредов будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ, - сказал Леонид Анфимов. - Члены совета рассмотрят сегодня этот вопрос и примут решение».
Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
На заседании заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.
Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе.
Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.
- В Европе готовы поддержать построение Нового Казахстана
- 30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады
- Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
- Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
- Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
- Постпред Казахстана вручил верительные грамоты гендиректору отделения ООН в Женеве
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана