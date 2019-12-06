Снежный затор: троих человек эвакуировали с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Троих человек, застрявших на автомобиле в снежном заторе, эвакуировали с трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, 6 декабря в 02:41, передвигаясь по степной дороге в направлении села Ынтымак Целиноградского района, в 6 км от населенного пункта застрял легковой автомобиль.

«В автомобиле находились три человека. Отчаявшись выехать самостоятельно, они обратились за помощью по телефону «112», согласившись на эвакуацию. На место происшествия было направлено подразделение ОСО ГУ «СПиАСР» ДЧС города Нур-Султана в составе двух спасателей и автомашины «Нивы-марш», - рассказали в ведомстве.

По прибытии на место происшествия двух пассажиров эвакуировали в село Ынтымак, а после тщетных попыток отбуксировать автомобиль на проезжую часть водителя эвакуировали в город Нур-Султан, по пути следования спасательного подразделения.

Как добавили в ДЧС региона, состояние эвакуированных удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

«В этой связи снова хотим обратиться к водителям: следите за оповещениями о штормовых прогнозах, информациях об временных ограничениях и закрытиях движения транспортных сообщений! Помните, что вы рискуете не только собой, но и жизнью ваших пассажиров», - обратились к акмолинцам спасатели.