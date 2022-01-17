Снежный шторм в СКО: полицейские помогали водителям на трассах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вместе со спасателями оказывали помощь водителям, оказавшимся на загородных дорогах в снежный шторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на республиканской автодороге, возле села Аралагаш, из-за неисправности ходовой части и пробитого колеса встал трейлер-автовоз, направлявшийся из Новосибирска в Кыргызстан. Патрульные полицейские Арман Оразбай и Нурсултан Жанбиршин привезли набор инструментов и общими усилиями поменяли колесо.

На автодороге «Жезказган - Петропавловск», вблизи села Аканбарак, патрульные Нарасан Амиржанов и Денис Солохин заметили стоявший на обочине Renault Duster. Выяснилось, что у водителя закончилось топливо. Полицейские отбуксировали авто до ближайшей автозаправочной станции.

Сейчас дороги в области открыли. Дорожные службы очищают их от снега. Бураны местами продолжаются в районе им. Г.Мусрепова, Айыртауском и южных окраинах области.

Полицейские отметили, что выезд за пределы населенных пунктов в непогоду опасен дорожно-транспортными происшествиями с серьезными последствиями. 15-го января из-за столкновения двух автомобилей, в салоне одного из них оказалась зажатой 44-летняя женщина.

«Просим водителей воздержаться от дальних поездок, когда поступает информация о наступающих морозах или метелях. Всем водителям необходимо возить с собой инструменты, запасные колеса и сотовые телефоны, с заряженными аккумуляторами», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Напомним, в минувшие выходные снегопад накрыл Северо-Казахстанскую область. Местами осадки выпали в объеме, превышающем месячную норму.