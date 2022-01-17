+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Снежный шторм в СКО: полицейские помогали водителям на трассах

17 Января 2022 17:45
Поделиться:
Снежный шторм в СКО: полицейские помогали водителям на трассах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вместе со спасателями оказывали помощь водителям, оказавшимся на загородных дорогах в снежный шторм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об опасности схода снежных лавин предупредили в ВКО
В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО Антициклон с Черного моря принесет морозы на север Казахстана

По информации пресс-службы департамента полиции, на республиканской автодороге, возле села Аралагаш, из-за неисправности ходовой части и пробитого колеса встал трейлер-автовоз, направлявшийся из Новосибирска в Кыргызстан. Патрульные полицейские Арман Оразбай и Нурсултан Жанбиршин привезли набор инструментов и общими усилиями поменяли колесо.

На автодороге «Жезказган - Петропавловск», вблизи села Аканбарак, патрульные Нарасан Амиржанов и Денис Солохин заметили стоявший на обочине Renault Duster. Выяснилось, что у водителя закончилось топливо. Полицейские отбуксировали авто до ближайшей автозаправочной станции.

Сейчас дороги в области открыли. Дорожные службы очищают их от снега. Бураны местами продолжаются в районе им. Г.Мусрепова, Айыртауском и южных окраинах области.

Полицейские отметили, что выезд за пределы населенных пунктов в непогоду опасен дорожно-транспортными происшествиями с серьезными последствиями. 15-го января из-за столкновения двух автомобилей, в салоне одного из них оказалась зажатой 44-летняя женщина.

«Просим водителей воздержаться от дальних поездок, когда поступает информация о наступающих морозах или метелях. Всем водителям необходимо возить с собой инструменты, запасные колеса и сотовые телефоны, с заряженными аккумуляторами», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Напомним, в минувшие выходные снегопад накрыл Северо-Казахстанскую область. Местами осадки выпали в объеме, превышающем месячную норму.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #Безопасность   #Погода   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Об опасности схода снежных лавин предупредили в ВКО
В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП
Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО
Антициклон с Черного моря принесет морозы на север Казахстана
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
3 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Читайте также
28 автобусов повреждены во время беспорядков в Алматы
В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив