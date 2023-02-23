Снежный шторм и жара: аномальная погода накрыла Северную Америку

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Снежный шторм вызвал массовые разрушения в США, в то время как юго-восточные районы страны готовятся к рекордно высоким температурам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Около 75 миллионов человек в 28 штатах США оказались в ловушке ненастной зимней погоды. Снежные бури в штатах Дакота, Миннесота и Висконсин вынудили местные власти закрыть школы, а также предприятия.

А вот в столице Вашингтоне совсем другая история – там ожидается, что высокие температуры побьют рекорд почти 150-летней давности. Это означает, что в некоторых частях США одновременно будет на 38°C теплее, чем в других.

В северных штатах США прогнозируются сильные порывы ветра, достигающие 80 км/ч, а в некоторых районах ожидается похолодание до -45°С.

Помимо этого, метеорологи сообщили, что на севере страны выпадет до 60 см снега, это будут самые обильные снегопады за 30 лет в стране.

В штате Миннесота может быть побит рекорд по количеству снегопадов.

В США из-за снежного шторма уже отменено более 1700 рейсов.

Холодная погода также прогнозируется для обычно солнечного и теплого Лос-Анджелеса, где было выпущено очень редкое для данного региона предупреждение о метели. В округе Лос-Анджелес прогнозируются еще и сильные снегопады и порывистый ветер.

По состоянию на ночь в среду в некоторых частях штата Монтана были зафиксированы низкие температуры -22°С.

Между тем, большая часть юга США оказалась в зоне необычно высоких температур для этого времени года. В среду в городе Макаллен, штат Техас, была зафиксирована изнуряющая жара в 35°С.

Жара в среду в городах Лексингтон и Нэшвилл побила рекорды более чем столетней давности.

В Цинциннати, Индианаполисе, Атланте и других городах США также наблюдались рекордно высокие показатели температур.

Сегодня в Вашингтоне столбик термометра может достичь 26°С, что побьет рекорд, установленный в 1874 году.

В Орландо температура поднимется до отметки 32°С, а в Новом Орлеане до 28°С.

Канада также ощущает последствия зимнего шторма.

Значительные части страны находятся под влиянием неблагоприятных погодных условий, в том числе Торонто, где ожидаются до 10–15 см снега, а также высока вероятность ледяного дождя.

К полудню среды Air Canada отменила около четверти своих регулярных рейсов.

В стране только недавно была зафиксирована рекордно теплая температура для февраля. Теперь в некоторых частях Торонто может наблюдать обледеневшие дороги в результате недавнего похолодания.

Некоторые части провинции Альберты уже почувствовали экстремальный холод - там термометр опустился до -40°C и сопровождается холодным ветром.

Фото: bbc.com