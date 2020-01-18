Снежный коллапс в ВКО: эвакуировано свыше 200 человек и 150 авто

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С заснеженных автодорог Восточного Казахстана эвакуировано свыше 200 человек и вызволено 150 автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС отметили, что накануне в Восточном Казахстане разыгралась сильная метель. Одна за одной закрылись автодороги области практически во всех направлениях. Ветер и снег парализовали движение автомобилей, на которых успели выехать люди до закрытия трасс. От попавших в заносы на телефон спасения «112» стали приходить обращения о помощи.









«Спасателями, пожарными, дорожными службами и местными исполнительными органами спасено 206 человек, и вызволено из заносов 150 автомобилей. Так, на автодороге в Бородулихинском районе эвакуировали 32 человека, 16 из которых размещены в СВА села Новая Шульба, остальные разъехались по родственникам. В Шемонаихинском районе были спасены 7 человек. На трассе «Семей-Усть-Каменогорск» в снежном заносе оказались 12 легковых автомобилей. Сотрудники ПЧ-40 эвакуировали 16 человек, из них 3 ребенка в город Семей», - пояснили в ДЧС ВКО.

Кроме того, из-за сильной метели в Кокентауском сельском округе пропал чабан с отарой овец. Сотрудники ПЧ-11 города Семей на гусеничном тягаче проводили его поиски.Чабан был найден в удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе отметили, что впервые в спасательной операции работали вездеходы Шерп. По дороге в село Верх-Уба при помощи них были спасены 13 взрослых и двое детей.





Напомним, что по области действует штормовое предупреждение: 17-18 января ожидается снег, местами сильный. Метель, местами гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Жителям было рекомендовано без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Стоит отметить, что в настоящее время остаются закрытыми трассы республиканского и областного значения практически по всем направлениям. По информации дорожных служб на расчистке трасс работает 260 единиц техники.













Фото: пресс-служба ДЧС ВКО