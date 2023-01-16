Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Снежный фестиваль прошел в Астане

16 Января 2023, 11:14
Снежный фестиваль прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 15 января, на лыжероллерной трассе Центрального парка столицы состоялись детские соревнования по лыжным гонкам в рамках зимнего праздника - Всемирного дня снега, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на сайт акимата города.

«Детский фестиваль проходит под эгидой Международной лыжной федерации, в столице Казахстана он проводится с 2012 года. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 250 юных лыжников в возрасте от 2 до 18 лет», – сказала пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.

Для юных лыжников и болельщиков организовали веселую разминку, дискотеку, игровые старты, катание на банане и тюбингах.

Победители и призеры были определены по личному результату на дистанции во всех возрастных группах и награждены призами и дипломами соответствующих степеней.

Триумфаторы были определены в категориях: детский спринт (по полному финишу), масс-старт (по полному финишу всех забегов), гонка на выбывание (по полному финишу всех забегов).


Фото: пресс-служба акимата г.Астаны

Новости по теме
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023
Теги:
Читайте также
Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 17 января
Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Золотой треугольник: находящихся в трудовом рабстве казахстанцев может быть больше
Число разводов снизилось в Актюбинской области
Дед Мороз и герои «Звездных войн»: эксперименты казахстанского нейрохудожника
Новости партнеров
Популярное
1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей