Снежный декабрь обещают синоптики ВКО

31 Октября 2022, 17:34

31 Октября 2022, 17:34

Снежный декабрь обещают синоптики ВКО

УСТЬ-КАМЕНОРСК. КАЗИНФОРМ - На брифинге Региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области руководитель ВК филиала «Казгидромет» Ляззат Болаткан сообщила о том, что снежными будут декабрь и январь, в феврале количество осадков предполагается меньше нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

«По прогнозу в первой декаде ноября сохранится относительно теплая погода, однако во второй и в третьей декадах месяца на погодные условия будут оказывать влияние холодные воздушные массы. В декабре и январе температура воздуха предполагается выше нормы на 1°, в феврале - около нормы», - отметила Ляззат Болаткан.

Кроме того, по словам начальника управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Рината Кондыбаева, в области для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода определены силы и средства в количестве 1525 человек и 382 единицы техники, из которых 377 единиц дорожной техники местных исполнительных органов и дорожных организаций.

«В случае осложнения обстановки на дорогах области для проведения аварийно-спасательных работ на вооружении ДЧС ВКО дополнительно имеется 104 единицы высокопроходимой техники», - добавил он.

Представитель ВКО филиала «Казахавтодор» Болат Журтбаев дополнил, что в области общая протяженность снегозаносимых участков составляет 380 км, на которых имеются 137 снегозаносимых участков.

«Для содержания автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, улиц населенных пунктов сформировано 478 единиц техники», - сказал Болат Журтбаев.

К тому же, спикерами было отмечено, что в области на данный момент подготовлено 10 пунктов обогрева. Из них 6 – на автомобильных дорогах республиканского значения, 4 – областного значения, также 18 придорожных кафе могут использоваться для обогрева граждан.

В завершение брифинга, спасатели обратили внимание населения на то, что не стоит игнорировать штормовые предупреждения.

«Населению необходимо скачать бесплатное, мобильное приложение «Дармен» и в настройках отметить интересующий город, район, чтоб получать информацию о штормовых предупреждениях, открытии и закрытии дорог, отмене занятий в школах. При получении штормовых рассылок не покидать пределы населенных пунктов. Зимняя дорога - это всегда риск, заранее позаботьтесь об установке зимних шин, хорошем аккумуляторе, зарядном устройстве и, конечно, необходимом количестве топлива. Иметь комплект теплой одежды, запас еды, воды, трос, лопату, заряженный сотовый телефон», - заявил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО.