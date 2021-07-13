Снежный барс снова в объективе фотоловушки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снежный барс снова попал в объектив фотоловушки. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В национальном парке «Көлсай көлдері» недавно на фотоловушку попал снежный барс. Стоит отметить, что в прошлом году фотоловушка парка запечатлела «краснокнижных» хищников дважды: в июне — самку с двумя детенышами, в октябре — двух барсенков», - поделилась пресс-секретарь Минэкологии.

По информации парка, на его территории замечены всего 16 особей снежного барса. Численность животных показывает стабильность.

Напомним, что снежный барс (Uncia uncia Schreber, 1775) занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают 120-130 особей, в мире - не более 7 тыс. Одним из современных методов учета и мониторинга численности этого хищника является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. Используется более 150 фотоловушек.