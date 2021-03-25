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    13:00, 25 Март 2021 | GMT +6

    Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском природном заповеднике

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 м над уровнем моря. Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Исследования ведутся в более чем ста районах их обитания.

    В Казахстане обитают 120-130 особей барса. Численность этих редких животных продолжает уменьшаться.


    Напомним, в начале марта семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Экология Видео
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