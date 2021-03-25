Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском природном заповеднике

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 м над уровнем моря. Ученые до сих пор не могут назвать точную численность мировой популяции ирбисов. Исследования ведутся в более чем ста районах их обитания.

В Казахстане обитают 120-130 особей барса. Численность этих редких животных продолжает уменьшаться.





Напомним, в начале марта семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области.