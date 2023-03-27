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Снежный барс, архары и медведи попали в фотоловушку в горах Жетысуского Алатау

Малика Сафаргалиева
27 Марта 2023, 18:41
Снежный барс, архары и медведи попали в фотоловушку в горах Жетысуского Алатау

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В ходе мониторинга животных в горах Жетысуского Алатау в фотоловушку попали снежные барсы, архары и медведи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников в сети Instagram.

В конце марта Ассоциация «Табигат», зоологи и егери провели мониторинг животных ресурсов в горах Жетысуского Алатау. На территории охотничьих хозяйств в рамках проекта по развитию устойчивого туризма проводятся работы по учету численности снежного барса и других млекопитающих.

Десятки фотоловушек зафиксировали редких хищников: снежных барсов, краснокнижных архаров и медведей.

«Все данные передадут специалистам. Кроме снятия информации с фотоловушек, также проводился визуальный учет животных. Зафиксированы редкие виды животных: краснокнижные архары и медведи. Проект реализуется при поддержки международных экологических фондов CEPF и WWF», - сказано в сообщении на странице Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников.



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