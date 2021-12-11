Снежные войны: Один день из жизни коммунальных служб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — приведи в порядок свою планету. Эти слова Маленького принца очень актуальны в наши дни, в особенности в работе коммунальных служб. «Блюстители чистоты» не дремлют. С раннего утра до поздней ночи очищают дорогу для пешеходов, убирают снег на улицах для безопасного движения транспорта. Поэтому если для кого-то зима – это красивый пейзаж и ощущение свежести, для коммунальных служб - работы непочатый край. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, как проходят будни коммунальных служб и в чем специфика их работы.

Герой нашего материала Аскар Таженев трудится в коммунальной службе уже четвертый год. Он очищает от снега территорию Сарыаркинского района. Мы застали его в самый разгар рабочего дня. Аскар вспомнил, как устраивался на работу.

«Как-то попал под сокращение. В преддверии Нового года остался без работы. После Нового года сразу же вышел в поисках рабочего места и встретил ребят, которые трудились на улице. Спросил у них, есть ли свободные вакансии. Так устроился на работу», - вспоминает он.

С раннего утра сотрудники коммунальной службы приступают к работе. Первая смена начинается в 6:30 утра. Уборка снега длится до 16:30. А вторая смена работает с 20:00 до 6:00. Каждое утро командиры собирают всех сотрудников, распределяют по участкам. Затем каждый приступает к важной миссии – очищению тротуаров, дворов и улиц для горожан и транспорта.

«В основном на участке очищаем от снега объекты первостепенной важности: детские сады, школы. Их нужно очищать в первую очередь, чтобы дети не падали, люди спокойно проходили», - рассказал сотрудник коммунальной службы.

У каждой подрядной организации имеется служебная развозка. Чтобы следить за выполнением работ, акимат устанавливает обратную связь с населением. Через службу iKomek и социальные сети сотрудники отслеживают жалобы на коммунальные службы и проверяют качество работы.

«В городе функционируют больше 70 подрядных организаций, 2 тысячи единиц специальной техники и 3000 сотрудников коммунальных служб, которые непосредственно проводят работу по очистке снега», - отметила сотрудник пресс-службы столичного акимата Ляззат Стамгазиева.

Сотрудников коммунальной службы обеспечивают специальной экипировкой: теплыми куртками и утепленными брюками, обувью, которая не пропускает холод, перчатками, рукавицами. Терпеливые, трудолюбивые и с большой выдержкой – так можно охарактеризовать сотрудников коммунальных служб.

Очищать от накопившегося снега территорию коммунальным службам помогает специальная универсальная техника, которую можно применять как зимой, так и летом. Техника постоянно обновляется.

После очистки от снега необходимо растопить образовавшийся лед. Для этого используется техническая соль. А для толстого льда - ледоруб. При теплой солнечной погоде солью нужно посыпать обледеневшие дороги. Особенность технической соли в том, что она «съедает» лед. Чтобы ледовая корка полностью растаяла, необходимо несколько часов, а зачастую и больше времени.

Аскар Таженев на работу не жалуется, хотя в месяц зарабатывает не более 130 тысяч тенге. К слову, с 2019 года заработная плата коммунальных служб была повышена на 15%, внедрена бонусная система. Если сотрудники отработали без замечаний и замен в рабочие дни, то к окладу прибавляют 10%.

О работе коммунальных служб бытуют разные мнения. Кто-то недоволен, а кто-то высоко ценит труд простых рабочих. Но, проведя один день с сотрудником коммунальной службы, мы увидели, какую непростую работу они выполняют.

«Однажды мы очищали от снега территорию набережной. Мимо проходила женщина, остановилась и выразила свою благодарность за очистку территории. Некоторые, наоборот, ругаются. Но мы не обижаемся на такие высказывания людей. Стараемся с ответственностью выполнять свою работу», - говорит Аскар.

Для коммунальных служб не существует выходных, праздников. Даже на Новый год сотрудники выходят в смену, пока остальные в семейном кругу встречают праздник. «Для людей стараемся», - скромно отмечает Аскар Таженев.

Накопившийся снег после уборки затем загружают в специальные машины и вывозят на полигоны каждого района. С 1 ноября на полигоны города было вывезено свыше 150 тысяч кубометров снега.

«С начала ноября у нас совершено 14 тысяч рейсов на полигоны города. Сейчас функционируют четыре основных полигонов и пять дополнительных. Наши полигоны оснащены камерами видеонаблюдения для мониторинга», - отметила сотрудник пресс-службы столичного акимата Ляззат Стамгазиева.

Мы посетили снежный полигон Сарыаркинского района. Его площадь составляет 52 гектаров. Полигон расположен за пределами города. При въезде можно заметить светофор и камеры видеонаблюдения, которые установлены, чтобы наблюдать за тем, какие машины въезжают на территорию полигона.

Полигон работает круглые сутки. Примечательно, что на полигоне снег сохраняется даже летом и полностью тает только до августа. Ведь высота снега на полигоне достигает 4х метров. На территории полигона создан искусственный котлован, куда уходят талые воды – весь растаявший снег. Начиная с августа, подрядная компания полностью очищает полигон и готовит для дальнейшей эксплуатации на будущую зиму.





«Тут важно отметить, что сотрудники коммунальных служб трудятся как днем, так и ночью. Это на самом деле большой труд. То, что мы ездим по очищенным дорогам и у нас красивые тротуары - это их заслуга. Жители пишут слова благодарности и в их адрес тоже», - сказала сотрудник пресс-службы столичного акимата Ляззат Стамгазиева.

Мы спросили горожан, довольны ли они работой коммунальных служб. Мнения и пожелания жителей были разными.

«Мы видим, что левый берег хорошо очищают. Я удовлетворен их работой. Нелегко убирать такой объем снега, который выпадает за ночь. Месячная норма осадков - это не шутки», - сказал житель города Олжас.

«Я не удовлетворена лично, потому что в прошлые годы коммунальные службы работали хорошо. А этой зимой недовольна тем, как они очищают улицы. Замечала, что очищают главные улицы, а в остальных районах слабовато», - сказала Диана.

«В такие морозы нелегко же очищать дорогу от снега. Это честный труд. Утром выходим из дома, кругом чисто, дорога очищена. Не нужно обесценивать их труд», - отметил Ерболат.

«В этот раз мне не понравилось, как они работают. Я приехал недавно в город. Год прожил в другой стране. После бурана дорога от работы до дома занимала 30 минут. Когда не было снега, доходил за 15 минут. До сих пор не очищеными остались тротуары и пешеходы», - поделился Сергей.

«В целом, я удовлетворен работой коммунальных служб. Нужно с пониманием относиться к любой работе. Конечно, если выпадает обильный снег, они не успеют все очистить. Коммунальная служба нашего района хорошо работает. Заранее уведомляют о проводимых работах», - добавил Бауыржан.