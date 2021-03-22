Снежные переметы: 17 человек и 8 единиц техники эвакуировали в ВКО за сутки
На Бухтарминском водохранилище в районе поселка Октябрьский и неподалёку от села Мальковое в Курчумском районе остались в заносе рыбаки.
Прибывшие на место происшествия спасатели на высокопроходимой технике эвакуировали 17 человек и отбуксировали 8 транспортных средств.
Силами спасателей также оказана помощь при дорожно-транспортном происшествии.
«В городе Усть-Каменогорске на выезде из поселка Ахмирово произошло столкновение автомобилей Ваз-21114 и Лада Калина. Спасателями из зажатого в салоне транспортного средства Ваз-21114 извлечен мужчина и передан врачам скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.
ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности.
«При штормовом предупреждении не стоит игнорировать рекомендации спасателей и рисковать, выезжая за пределы населённых пунктов. О состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по номеру 112», - добавили в ведомстве.