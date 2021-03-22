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    11:01, 22 Март 2021 | GMT +6

    Снежные переметы: 17 человек и 8 единиц техники эвакуировали в ВКО за сутки

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ВКО за минувшие сутки эвакуировано 17 человек и отбуксировано 8 единиц техники, застрявших в снежных переметах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС по ВКО.

    На Бухтарминском водохранилище в районе поселка Октябрьский и неподалёку от села Мальковое в Курчумском районе остались в заносе рыбаки.

    Прибывшие на место происшествия спасатели на высокопроходимой технике эвакуировали 17 человек и отбуксировали 8 транспортных средств.

    Силами спасателей также оказана помощь при дорожно-транспортном происшествии.

    «В городе Усть-Каменогорске на выезде из поселка Ахмирово произошло столкновение автомобилей Ваз-21114 и Лада Калина. Спасателями из зажатого в салоне транспортного средства Ваз-21114 извлечен мужчина и передан врачам скорой помощи», - рассказали в пресс-службе.

    ДЧС ВКО напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности.

    «При штормовом предупреждении не стоит игнорировать рекомендации спасателей и рисковать, выезжая за пределы населённых пунктов. О состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении «Дармен». При чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по номеру 112», - добавили в ведомстве. ​

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    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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