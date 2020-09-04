«Снежные Барсы» впервые сыграют в Чемпионате Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея рассказывает об участниках предстоящего сезона PRO HOKEI LIGASY 2020/21. Первый материал - о дебютантах национальных турниров – «Снежных Барсах» из Нур-Султана. Всю свою историю молодёжная команда столичного «Барыса» выступала в российской МХЛ. В последние годы «Снежные Барсы» стали базовой командой для формирования молодёжной сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Прошлый сезон

После удачного сезона 2018-2019 годов, когда команда вышла в плей-офф МХЛ, «Барсы» не слишком уверенно провели следующий отрезок. В регулярном чемпионате 2019-2020 коллектив из Нур-Султана занял лишь 15-ое место в Восточной Конференции МХЛ. Справедливости ради стоит отметить, что во многих матчах по ходу сезона тренерский штаб по различным причинам не мог выставить оптимальный состав. Но есть здесь и положительный момент - часто игроки из числа лидеров командировались в старшие команды и получали игровую практику уже на другом уровне.

Главный тренер

В новый сезон «Снежные Барсы» войдут с новым главным тренером. Наставником команды стал хорошо известный в Казахстане специалист Александр Истомин. На протяжении долгих лет он работал в атырауском «Бейбарысе» и четырежды приводил клуб из Западного Казахстана к золотым медалям национального первенства. С 2018 года Александр Анатольевич работает в системе «Барыса». Весной текущего года МХК «Барыс» под его руководством занял первое место в молодёжном чемпионате страны. Практически все игроки из состава той команды вызваны в расположение «Снежных Барсов» и сейчас проходят с командой предсезонные сборы.

Трансферы

В целом, можно сказать, что практически весь прошлогодний состав остался в системе клуба. Ушли лишь те спортсмены, которые уже не проходят по возрасту в состав казахстанской молодёжки. Некоторые игроки сейчас тренируются с «Номадом». Шанс проявить себя получили ребята 2003 года рождения.

Лидер

В прошлом году роль первой скрипки в «Снежных Барсах» исполнял Диас Гусейнов, который долгое время шёл в числе самых результативных игроков МХЛ. Однако затем он отправился в расположение «Номада», и есть вероятность, что Диас там же начнёт и новый сезон.

Ему на замену может прийти другой креативный центральный нападающий Ансар Шайхмедденов. Да, в составе «Барсов» есть приличные снайперы (Максим Мусоров, Владислав Сайко, Станислав Александров и другие). Но все они очень зависимы от партнёров, и им потребуется подносчик снарядов. Именно эту роль может взять на себя Шайхмедденов, который и сам неплохо умеет завершать атаки. В недавно прошедшей двухсторонке он оформил хет-трик, став одним их самых заметных игроков матча.

Ожидания

Понятно, что «Снежные Барсы» будут самой молодой командой чемпионата. И им будет невероятно тяжело выступать против более опытных и закалённых коллективов. Однако можно с уверенностью сказать, что на каждый матч команда Александра Истомина будет выходить с запредельным настроем и горящими глазами, а каждый из ребят постарается проявить себя.

Автор: Денис Симинченко, пресс-служба КФХ

Фото: ХК «Барыс»