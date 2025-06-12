Снежного барса зафиксировала фотоловушка в нацпарке в Алматинской области

На видеозаписях видно, что барс систематически патрулирует свою территорию. По результатам наблюдений он контролировал эту местность в течение примерно четырёх месяцев. Эти данные являются ценным материалом для изучения ареала обитания и поведения снежного барса.

Как сообщалось, в декабре 2024 года численность снежных барсов приблизилась к историческому максимуму в Казахстане. В Казахстане насчитывалось 189 особей снежных барсов.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как вид, которому грозит исчезновение, а также в национальные Красные книги всех 12 стран его ареала обитания. В их числе Казахстан, Бутан, Россия, Кыргызстан, Непал, Узбекистан, Монголия, Таджикистан, Китай, Индия, Пакистан и Афганистан. Этот хищник обитает, преимущественно, в горной местности.

Осенью 2024 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между особо охраняемыми природными территориями Казахстана и Кыргызстана с целью сохранения снежного барса и его мест обитания как глобально значимого вида. Этот документ позволит Алматинскому природному заповеднику, национальным паркам Иле-Алатаускому и «Кольсайские озёра» (Казахстан), а также государственному природному парку «Чон-Кемин» (Кыргызстан) координировать свои усилия, обмениваться опытом и совместно работать над усилением охраны и мониторинга снежного барса.

Программой развития ООН за шесть лет был укреплен технический потенциал 14 особо охраняемых природных территории и 8 лесных хозяйств: приобретены патрульные машины, малые лесопожарные комплексы, 500 единиц противопожарного оборудования, более 700 радиостанций и радиоприемников, 294 фотоловушки, 22 дрона, 28 тепловизоров для охраны, мониторинга и сбора данных о состоянии экосистем и биоразнообразия.