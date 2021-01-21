РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Снежная погода будет в Казахстане 21 января

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 января по-прежнему под влиянием Северо-западного циклона на большей части Казахстана ожидается снег, на юге – осадки, в центре – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, усиление ветра. На юге, юго-западе, центре и востоке страны ожидается гололед. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

    В Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в Туркестанской области местами 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Жаланашколя – 17-22 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Местами в Актюбинской области ожидается туман, днем в Мангистауской области – гололед.

    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!