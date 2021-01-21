Снежная погода будет в Казахстане 21 января
В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в Туркестанской области местами 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя – 17-22 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Местами в Актюбинской области ожидается туман, днем в Мангистауской области – гололед.