Снежная погода будет в Казахстане 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 января по-прежнему под влиянием Северо-западного циклона на большей части Казахстана ожидается снег, на юге – осадки, в центре – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, усиление ветра. На юге, юго-западе, центре и востоке страны ожидается гололед. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в Туркестанской области местами 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя – 17-22 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Местами в Актюбинской области ожидается туман, днем в Мангистауской области – гололед.