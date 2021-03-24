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    20:51, 23 Март 2021 | GMT +6

    Снежная буря в столице: полицейские обратились к водителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Нур-Султана в связи с непогодой обратились к водителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции столицы.

    В связи с обильным снегопадом обстановка на столичных дорогах находится на постоянном контроле, работает специальная техника по своевременной уборке снега. Стражи порядка принимают все необходимые меры для недопущения дорожно-транспортных происшествий, помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности горожан.

    «Департамент полиции Нур-Султана в связи с погодными условиями призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс. Необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», - обратились столичные полицейские к водителям.


    Напомним, сегодня Нур-Султан накрыла снежная буря.

    Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду. Временно закрыт аэродром аэропорта города Нур-Султана.

    В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) также закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы. 164 автомобиля скопилось на постах «Рубеж» в Нур-Султане.



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