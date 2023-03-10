Снежная буря в горах Южной Калифорнии привела к гибели 13 человек

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – 13 человек погибли при снежном шторме, который обрушился на округ Сан-Бернардино в Южной Калифорнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

Полиция округа Сан-Бернардино проводит расследование каждого летального случая. Один из них произошел в результате дорожно-транспортного происшествия из-за погодных условий.

23 февраля Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о снежной буре в горах Сан-Бернардино. Это первое подобное предупреждение за более чем три десятилетия. Синоптики первоначально прогнозировали высоту снежного покрова до 150 сантиметров.

Из-за снежных бурь в округе Сан-Бернардино объявили чрезвычайное положение после того, как жители горных общин оказались в ловушке собственных домов или не смогли добраться до своего жилья из-за выпавшего снега высотой в несколько футов. Были случаи, когда жители Сан-Бернардино не могли выйти из домов в течение 14 дней, находясь там без продовольствия.

Около 600 учеников начальных и средних школ в округе Ориндж были вынуждены остаться в учебном заведении на выходные из-за отсутствия возможности вернуться домой.

По данным администрации губернатора, бригады убрали более 5,5 млн кубометров снега с автомобильных дорог в округе Сан-Бернардино, что составляет почти 2270 плавательных бассейнов олимпийского размера.