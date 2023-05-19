Снежная буря обрушилась на Монголию

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Снежная буря обрушилась на большую часть территории Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

По прогнозу синоптиков, на большей части территории Монголии, в том числе и в аймаках Дундговь, Говьсумбэр, Хэнтий, Сухбаатар, Дорноговь и Дорнод, в ближайшие дни ожидается прохладная погода с осадками в виде мокрого снега и порывистым ветром до 24 метров в секунду.

В связи с этим, водителей призывают воздержаться от поездок в направлении Улан-Батор-Ондурхан-Баруун-Урт.