Снежанна Имашева: Положительная оценка Президентом работы Мажилиса – стимул для дальнейшей работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Снежанна Имашева отметила, что выступление Президента на заседании Мажилиса и представление нового главы Правительства стало наиболее значимым и ожидаемым событием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«Внимание всех казахстанцев в эти, вероятно, самые сложные десять дней за всю историю Независимого Казахстана было приковано к действиям и сообщениям Президента Касым-Жомарта Токаева. Наиболее ожидаемым было его выступление и представление нового главы Правительства», - сказала Снежанна Имашева.

По словам депутата Мажилиса, речь Президента, обращенная к депутатам и новому Премьер-Министру страны, отразила практически все ожидания и настроения, чем живет казахстанское общество в последние дни.

«Глава государства расставил акценты на ключевых направлениях. Это принятие программы по повышению доходов населения, улучшение качества образования, создание общественного социального фонда помощи, продолжение реформ в правоохранительной системе, направленных на усиление безопасности, повышение доверия к институтам государственной власти. Обозначены наиболее болевые точки в экономическом и региональном развитии страны», - отметила Снежанна Имашева, подчеркнув, что Правительству поручено подготовить ряд законодательных изменений.

Снежанна Имашева также поделилась, что положительная оценка Президентом работы депутатского корпуса по принятию законов, направленных на поддержку пакетов политических реформ, объявленных Касым-Жомартом Токаевым ранее, имеет большое вдохновляющее значение.

«Положительная оценка нашей работы, данная Главой государства, – огромный стимул для нашей дальнейшей работы. Нет сомнений, что, как и прежде, депутаты поддержат все усилия Президента и Правительства, направленные на рост благополучия казахстанцев», - сказала депутат Мажилиса.