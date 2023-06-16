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Снес дерево и врезался в гараж водитель в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Июня 2023, 05:21
Снес дерево и врезался в гараж водитель в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пользователи социальных сетей распространили видео искореженного автомобиля, который снес березу и врезался в гараж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы видео указывают, что авария произошла по улице Сатпаева ранним утром 15 июня. В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали около 5 часов утра по указанной улице.

«Предварительно установлено, что 21-летний мужчина при управлении автомашиной «BMW 530» не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом и бетонной плитой, после чего въехал в стоящий гараж. Водителя доставили в городскую больницу бригадой скорой помощи. Транспортное средство водворено на специализированную стоянку. Назначены экспертизы, ведется дознание», - прокомментировали в пресс-службе.


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