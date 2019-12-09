Снегоуборочные службы Павлодарской области работают в круглосуточном режиме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В минувшие дни на всей территории региона выпало максимальное количество осадков. На уборку снега были брошены силы порядка 200 единиц специальной техники и более 300 дорожных рабочих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Выпадение максимального количества снега в Павлодарской области пришлось на период с 5 по 8 декабря, отметили в акимате. С объездных дорог и улиц областного центра уже успели убрать более 6 тыс. тонн снега. Всего с начала первого снегопада с территорий населённых пунктов вывезено 21 147 тонн снега.

«Мы работаем в круглосуточном режиме, - заявила руководитель производственного отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Инна Бейм. - В эти дни на дорогах областного значения обслуживающие организации выставили более 100 единиц техники и произвели посыпку около 160 тонн противогололедной смеси. Большую часть выпавшего снега техника сгребает на обочины дорог».

По информации облакимата, сославшегося на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, при очистке снега упор делается на автодороги Ивановка – Трофимовка, Качиры – Михайловка, Чернорецк – Ольгино – Успенка – Шарбакты, Павловка – Галицкое, Беловка – Калкаман и Шакат - Восточное – Шалдай, где выпало наибольшее количество снега.

«Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения составляет около 3 тыс. км, областного – 1 010,017 км, районного – 2 964,4, а 1662 км приходится на дороги республиканского значения, из которых 1456 км находятся на обслуживании павлодарского областного филиала ТОО «Казахавтодор», - уточнили в администрации региона.

Как отметили представители филиала предприятия, спецтехника прошла более 30 км республиканской дороги, где подсыпано порядка 3 тыс. тонн противогололёдного материала.

«С того момента, как выпал первый снег, в городе Павлодаре было вывезено около 14 тыс. тонн снега, - сказал руководитель отдела жилищного хозяйства управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Нуржан Алдыбаев. – Лишь за последние дни его количество достигло 6 тыс. В Экибастузе вывезли 5255 тонн, а в городе Аксу – не более 1 тыс. тонн».

Фото пресс-службы акимата Павлодарской области