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Снегоуборочную технику закупят в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
13 Февраля 2023, 01:22
Снегоуборочную технику закупят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где в феврале после обильного снегопада коммунальные службы столкнулись с недостатком снегоуборочной техники, выделяют средства на ее приобретение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи, уже в марте на приобретение снегоуборочной техники будет направлено 300 миллионов тенге. Закупка техники проводится и в летний период.

Тем временем в городе и пригородных поселках продолжается уборка скопившихся снежных завалов, а также очистка улиц, где проходят маршруты общественного транспорта, от начавшего образовываться гололеда.
«В настоящее время уборкой города от снега занимается 131 единица техники ТОО «Спецавтобаза» и пришедших на помощь компаний, в снегоуборочных работах принимают более 300 человек. Убрано 18 тысяч кубометров снега, распылено 216 тонн реагента»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата г. Атырау.

Атырауская область  
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