Снегопады и метели ожидаются в ближайшие три дня в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоде в Казахстане на 14-16 января 2020 года рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Один за другим через арктическое побережье России смещаются циклоны и несут с собой тёплый и влажный атлантический воздух. А связанные с циклонами атмосферные фронты перемещаются через Казахстан и вызывают на своём пути снегопады, метели, сильный западный ветер.

И в предстоящие трое суток в большинстве областей республики сохранится пасмурная с осадками (снегопады) погода, в северных областях с метелью, в южных – с туманом и гололёдом. Западный перенос воздушных масс сохранит температуру воздуха выше средних многолетних значений в северной половине Казахстана, в южной она будет близкой к норме.