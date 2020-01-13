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Снегопады и метели ожидаются 14 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 14 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем ожидается снег, на западе местами осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель.
В Северо-Казахстанской области ожидаются метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области ожидаются метель, ночью местами туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Костанайской области ожидаются метель, ветер 15-20, порывы 23 м/с, местами туман.
В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 м/с.
В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской области днем местами ожидаются метель, ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами – туман, гололед.
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