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Снегопады и метели не покидают Казахстан: прогноз погоды на 25-27 января
24 Января 2020 21:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня на территории Казахстана продолжатся снегопады и метели, местами сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«Не успеет один циклон покинуть Западную Сибирь, как уже несется следующий, с фронтами которого на большей части Казахстана опять ожидаются снегопады, метели, местами сильные снегопады и метели, ухудшающие видимость до 50-200 м, а также штормовой ветер и заносы на дорогах. На западе и юге ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, туман и гололед», - говорится в сообщении ведомства.
При этом, несмотря на колебания, температура воздуха в предстоящие трое суток сохранится выше средней многолетней на 4 -10°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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