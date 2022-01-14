Снегопады и метели накроют столицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 января в г. Нур-Султан ожидаются ночью снег, днем осадки, преимущественно снег, метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как ранее сообщалось, по данным РГП «Казгидромет», в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В МЧС призвали граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо внимательно изучить прогноз погоды. Уточнить какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно посмотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»; При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов», - говорится в сообщении МЧС РК.