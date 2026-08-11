Снегопад в Южной Африке привел к закрытию дорог и перебоям с электричеством

Снегопад обрушился на южные районы провинции Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике. Снег наблюдался в том числе в районе Андерберга, а также в Кокстаде, Мататиэле и других населённых пунктах. По данным местных СМИ, снег начал выпадать вечером 10 августа и продолжил идти 11 августа.

Фото: Синьхуа

Сильный снегопад существенно осложнил дорожную обстановку. Участок региональной трассы R617 между Свартбергом и Андербергом был закрыт для движения. Автомобилистам рекомендовали отложить поездки, а движение перенаправляли на альтернативный маршрут R56. На одном из участков R617 из-за снега застрял грузовик.

Подробнее о закрытии дороги сообщили The Witness и IOL.

Власти провинции призвали водителей соблюдать максимальную осторожность и по возможности отказаться от поездок в районы, где продолжается снегопад. Южноафриканская дорожная инспекция (RTI) ввела план реагирования на снегопад, чтобы не допустить скопления автомобилей и людей на опасных участках. SABC News сообщает, что ограничения также связаны с попытками так называемых «охотников за снегом» добраться до заснеженных районов.

Фото: Синьхуа

Непогода затронула и энергоснабжение. Компания Eskom сообщила о перебоях с электричеством в районах Кокстада, Андерберга, Франклина и Ноттингем-Роуд. Восстановительные работы осложняются тем, что из-за закрытых дорог сотрудники энергетической компании не могут получить доступ ко всем повреждённым объектам. Об этом сообщает The Witness.

По данным The Citizen, 11 августа в провинции сохранялась холодная и дождливая погода, а в отдельных районах ожидалось продолжение снегопада. Водителей предупредили об опасных условиях на дорогах, включая обледенение и плохую видимость.

Ситуацию осложняют не только снег, но также сильный ветер и интенсивные осадки. По данным East Coast Radio, непогода привела к перебоям с транспортным сообщением и электроснабжением в нескольких районах Квазулу-Натал.

Министр кооперативного управления и традиционных вопросов ЮАР Веленкосини Хлабиса призвал жителей пострадавших районов соблюдать осторожность на фоне сильного снегопада и экстремально низких температур. По информации Polity, власти продолжают следить за ситуацией и координировать работу служб реагирования.