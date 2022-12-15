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Снегопад в Усть-Каменогорске шел беспрерывно 30 часов

15 Декабря 2022, 09:51
Снегопад в Усть-Каменогорске шел беспрерывно 30 часов

Рекордный снегопад прошел в Усть-Каменогорске. Высота снежного покрова составила больше метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

Коммунальные службы не успевали очищать улицы. Дорожникам приходилось по нескольку раз выезжать на одни и те же участки. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, школьников перевели на дистанционное обучение.

Вовремя закрытые дороги позволили избежать ЧП в снежных заносах. В Усть-Каменогорске впервые за последние 6 лет снег шел беспрерывно почти 30 часов. Сейчас с последствиями борются более 200 коммунальных работников.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах трех регионов страны - в Абайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях - ввели ограничение для движения пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей.

По словам синоптиков, на большую часть территории РК 15 декабря по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, сохранится погода без осадков.


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