Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

2 Ноября 2022, 07:46
Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов
2 Ноября 2022, 07:46

Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Без электроэнергии остались жители пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО сообщили, что вчера электричества не было у 7 413 абонентов в пяти населенных пунктах региона: в Уральске – 6 576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы Старого аэропорта, микрорайоне Второй рабочий, Курени, а также поселок Коминтерн);

Акжаикский район – 778 абонентов (частично поселок Чапаево);

район Байтерек – 14 абонентов (поселок Таловая);

Казталовский район – 25 абонентов (поселок Талдыкудук);

Каратобинский район – 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).

Вчера в Уральске пошел снегопад, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. В «Батыс су арнасы» предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды.


Новости по теме
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Первый снег выпал в Таразе
Дождь, снег и туман ожидаются в Казахстане 12 ноября
Читайте также
Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору