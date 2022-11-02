Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов
Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Без электроэнергии остались жители пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.
Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО сообщили, что вчера электричества не было у 7 413 абонентов в пяти населенных пунктах региона: в Уральске – 6 576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы Старого аэропорта, микрорайоне Второй рабочий, Курени, а также поселок Коминтерн);
Акжаикский район – 778 абонентов (частично поселок Чапаево);
район Байтерек – 14 абонентов (поселок Таловая);
Казталовский район – 25 абонентов (поселок Талдыкудук);
Каратобинский район – 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).
Вчера в Уральске пошел снегопад, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. В «Батыс су арнасы» предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды.