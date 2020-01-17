Снегопад в Нур-Султане: более 800 единиц техники задействовали для уборки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате рассказали об усиленных мерах борьбы с осадками вследствие сегодняшнего снегопада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для очистки снега всего задействовано 852 ед. спецтехники и 1286 дорожных рабочих. Алматинский район задействовал 250 ед. техники и 400 дорожных рабочих. Есильский район - 138 ед. техники и 127 дорожных рабочих. Сарыаркинский район - 268 ед. техники и 455 дорожных рабочих. Байконурский район - 196 ед. техники и 304 дорожных рабочих», - сообщили в пресс-службе акимата.





В ведомстве также добавили, что при таких погодных условиях в первую очередь проводятся работы по очистке проездов на социальные объекты - школы, больницы, поликлиники, детские сады и т.д. Проводятся работы по очистке проездов во внутриквартальные территории, а также прочищаются тротуары.





По отчистке дорог задействованы погрузочная техника, самосвалы, пескоразбрасыватели, автогрейдеры, лаповые тракторы и МТ3.

«Коммунальные службы работают днем и ночью. Для вывоза снега с обочин задействованы лаповые погрузчики и самосвалы «Камаз». Вывоз снега осуществляется как днем, так и ночью (во избежание пробок на дорогах)», - отметили в акимате.

Всего за весь период было вывезено 1 845 608 кубических метров снега (153 801 рейс). За аналогичный период прошлой зимы (с 04.11.2018 года по 16.01.2019 года) было вывезено 1 244 227 кубометров снега.



