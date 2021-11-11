Снегопад в Актюбинской области: ситуацию на дорогах прокомментировали в ДЧС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с утра в 8 районах Актюбинской области начался снегопад, а на трассе «Самара-Шымкент» из-за снега и нескольких большегрузных машин возникла пробка. В департаменте ЧС прокомментировали ситуацию на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в видео ДЧС сообщалось , что на 834 километре автодороги «Самара-Шымкент» из-за большегрузов создалась пробка.

Заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым разъяснил ситуацию. По его словам предупреждение об ухудшении метеоусловий было разослано давно, но автолюбители не успели сменить шины на зимние.

«Предупреждение об ухудшении погоды было разослано давно, но многие участники движения не успели сменить шины на зимние. В связи с этим по городу, по территории области на всех автодорогах определенная ситуация сложилась. Мы видим много машин, которые буксуют, задевают друг друга, на трассах ситуация примерно аналогичная», - говорит он.

Штормовое предупреждение было разослано, такая погода будет длится еще два дня.

«В 8 районах области идет сильный снегопад. Штормовое предупреждение об ухудшении погоды будет действовать ближайшие 2 дня. Ожидается низовая метель, гололед. Поэтому мы видим, что груженые фуры не в состоянии подняться на подъемы на автодорогах, поэтому идет отсыпка песка, работают экстренные службы, дороги обслуживаются подрядными организациями», - добавил К.Касым.

Также он разъяснил, что пробка на трассе «Самара-Шымкент» была временной из-за большегрузов.

«На трассе «Самара-Шымкент» в ЗКО снега не было, но после пересечения границы выпал снег. Сейчас у нас идет активная расчистка снега. Большегрузы не могут подняться на подъем, у всех еврошины, поэтому идет подсыпка песка под машины. Сейчас там затора нет, ситуация динамичная, машины не стоят.

Машины на видео везут груз специфический, тяжелый, таких машин несколько, рельеф у нашей местности сложный, есть подъемы и спуски. Эти машины едут медленно, создают все проблемы, но ничего критического. Эту технику сопровождают дорожные рабочие, они посыпают песок перед ней, на подъемы поднимают. Главное ее (технику - прим. ред.) пропустить, остальные проблемы решаемы», - сказал К.Касым.

По словам К.Касыма, больших заторов на дорогах области нет. Но водителям рекомендуется переждать непогоду и еще 2 дня не пускаться в дальние путешествия за пределы города.