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Снегопад, туман и гололед - погода 15 февраля в Казахстане

14 Февраля 2022 15:36
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Снегопад, туман и гололед - погода 15 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на севере и востоке страны ожидается сильный снег. Местами по республики ожидается туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе области и в горных районах ветер 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, на севере области - сильная метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с.

На севере, западе области, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, на севере области, в горных районах гололед, в горных районах - ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель, на севере, западе области - туман, ночью на большей части, днем в восточной половине области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере области и в горных районах Алматинской области ожидается низовая метель, на севере, юге, востоке области – туман, гололед, на дорогах снежный накат, на севере и востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем на севере, востоке области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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