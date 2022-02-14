Снегопад, туман и гололед - погода 15 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на севере и востоке страны ожидается сильный снег. Местами по республики ожидается туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе области и в горных районах ветер 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, на севере области - сильная метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с.

На севере, западе области, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, на севере области, в горных районах гололед, в горных районах - ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель, на севере, западе области - туман, ночью на большей части, днем в восточной половине области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере области и в горных районах Алматинской области ожидается низовая метель, на севере, юге, востоке области – туман, гололед, на дорогах снежный накат, на севере и востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Мангистауской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман, на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на большей части, днем на севере, востоке области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.