Снегопад парализовал восток США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На восток США и столицу Вашингтон обрушился зимний шторм, ставший причиной отмены тысяч рейсов и занятий в школах в первые дни нового года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Такого снегопада давно не помнят здешние места, по крайней мере этой зимой.

Власти призывают жителей не покидать дома, ожидая что непогода может привести к опасным дорожным условиям и локальным отключениям электроэнергии.