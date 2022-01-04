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Снегопад парализовал восток США

4 Января 2022 09:10
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Снегопад парализовал восток США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На восток США и столицу Вашингтон обрушился зимний шторм, ставший причиной отмены тысяч рейсов и занятий в школах в первые дни нового года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Такого снегопада давно не помнят здешние места, по крайней мере этой зимой.

Власти призывают жителей не покидать дома, ожидая что непогода может привести к опасным дорожным условиям и локальным отключениям электроэнергии.


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