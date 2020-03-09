Новости
Снегопад ожидается в Нур-Султане
9 Марта 2020 18:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчан предупредили о снегопаде и дожде, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПогода без осадков ожидается 8 марта в Казахстане Шторм ожидается на выходных в семи регионах Казахстана Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы
«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 10 марта ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). 10-12 марта на дорогах гололедица», - предупредил Smart Astana Bot в Telegram .
Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент дал ряд поручений акиму столицы
- 100 тысяч деревьев высадят в Нур-Султане в 2020 году
- Аким столицы поручил держать цены на социально значимые товары под контролем
- В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает
- Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
- Движение в пяти областях Казахстана ограничено в связи с погодными условиями
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047