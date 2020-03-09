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Снегопад ожидается в Нур-Султане

9 Марта 2020 18:42
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Снегопад ожидается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчан предупредили о снегопаде и дожде, передает МИА «Казинформ».

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«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 10 марта ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). 10-12 марта на дорогах гололедица», - предупредил Smart Astana Bot в Telegram .


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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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Ринат Дусумов

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