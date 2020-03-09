Снегопад ожидается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчан предупредили о снегопаде и дожде, передает МИА «Казинформ».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 10 марта ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). 10-12 марта на дорогах гололедица», - предупредил Smart Astana Bot в Telegram .