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Снегопад ожидается в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 25 января будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По республике пройдут осадки преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами туман, метель, днем ветер 15-20, порывы 23 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами гололед, ветер 15-20, порывы 23 м/с.
В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 16-21 м/с, в районе Жаланашколя порывы 24-29 м/с.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.
В Атырауской области местами туман, гололед, метель, днем местами ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами гололед, днем низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами – туман, гололед.
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