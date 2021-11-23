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    20:42, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Снегопад ожидается в Казахстане 23 ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «По-прежнему большая часть РК находится под влиянием Атлантического циклона, в связи, с чем на большей части сохраняются осадки, преимущественного в виде снега, на востоке республики днем – сильные осадки. На большей части республики сохраняются гололед, усиление ветра, метель, гололед, на западе - туман. Лишь на юге, юго-востоке РК ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

    В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области - метель, гололед.

    В Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области - метель, гололед, на юге области – туман.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке, юго-востоке области - метель, гололед.

    В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с, на западе, юге области – низовая метель, гололед.

    В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с, на востоке, юге области - метель, гололед, туман.

    В Акмолинской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

    На севере Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, в центре Атырауской, на севере Мангистауской областей ожидается туман.

    На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

    В Алматинской области в районе Алакольсих озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ранее сообщалось, что в 10 областях страны объявлено штормовое предупреждение.


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