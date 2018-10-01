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Снегопад ожидается в Казахстане 18-20 октября

17 Октября 2018 11:47 183
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Снегопад ожидается в Казахстане 18-20 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 18-20 октября 2018 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Вторжение холодных арктических масс воздуха вызвало похолодание и осадки (преимущественно снег) почти на всей территории Казахстана. И в предстоящие трое суток не ожидается резкого изменения в погоде. По-прежнему в большинстве областей осадки, преимущественно снег, гололёд, туман и температура воздуха ниже обычной для данного периода на 3...5°С. Лишь западные области республики будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому здесь без осадков и тепло, днём воздух прогреется до плюс 12...20°С», - говорится в сообщении синоптиков.

 

 

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Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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