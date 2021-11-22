Снегопад, метель, гололед: штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке, юго-востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юго-востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 23 ноября ожидается снег, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

23 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области - туман. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Караганде 23 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 23 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

23 ноября в Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 23 ноября ожидаются временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с.

23 ноября в Западно-Казахстанской области на севере, западе ожидаются туман, гололед. В Уральске 23 ноября ожидаются туман, гололед.

23 ноября на севере Актюбинской области сохраняется гололед, низовая метель. Ветер западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

23 ноября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром 23 ноября ожидается туман.

23 ноября на западе, юге Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре 23 ноября сохраняется низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь). На востоке, юге области метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на юге области порывы 23-28 м/с. В Костанае 23 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем 23 ноября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На западе, севере, востоке области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный, 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем 23 ноября ожидается метель, гололед, ветер юго-западный, 15-20 м/с. В Семее днем 23 ноября ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.