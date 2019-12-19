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Снегопад и метель: штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

19 Декабря 2019 16:49
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Снегопад и метель: штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«20 декабря в Актюбинской области местами ожидается сильный снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер западный, местами 15-20 м/с», - сообщает ведомство.

В городе Актобе 20 декабря ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, порывы 16 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Погода,
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