Снегопад и метель: штормовое предупреждение объявили в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«20 декабря в Актюбинской области местами ожидается сильный снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер западный, местами 15-20 м/с», - сообщает ведомство.

В городе Актобе 20 декабря ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер западный, порывы 16 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.