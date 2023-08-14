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    16:52, 14 Август 2023 | GMT +6

    Снег выпал в Восточном Казахстане

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    Фото: yk.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В кемпинге «Нижний лагерь» под Белухой в Катон-Карагайском районе выпал первый снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Yk.kz.

    «За много лет работы не припомним случая, чтобы в такое время был снег, - говорит Вячеслав Орлов, альпинист и руководитель туристического лагеря, расположенного возле водопада Кокколь. - Правда, он быстро растаял.

    Он рассказал, что вода при этом ночью не замерзла, а внизу, в районе Берельских курганов, в то же время было солнечно и тепло.


    «У нас штормовые палатки, установленные на деревянных поддонах, и теплые спальники, - поделился подробностями Вячеслав. - Альпинисты, конечно, привыкли ночевать на леднике, но и туристы не мерзнут».

    Напомним, в ближайшие дни под влиянием поля повышенного давления на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.


    Теги:
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