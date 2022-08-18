18 Августа 2022 13:06

Снег выпал в ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Паблик ridder.city в Instagram сообщил, что 18 августа на Проходном Белке в городе Риддере выпал первый снег. Там на высоте 1 тыс. 870 метров находится спортивная база, передает МИА «Казинформ».

Накануне ДЧС ВКО сообщил, что 18 августа ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ранее сообщалось, что дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК.

Фото Алексея Наконечного