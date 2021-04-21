Снег выпал в Талдыкоргане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Талдыкоргана делятся фото и видео выпавшего снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео снега появились в социальных сетях. Местные жители призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах.

По прогнозу погоду сегодня в Талдыкоргане дождь со снегом. Температура воздуха может доходить до минус шести градусов ночью, но уже завтра вернется плюсовая погода.

Как сообщалось ранее, с середины недели в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов.

По прогнозам синоптиков, холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.