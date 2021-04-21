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    11:32, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Снег выпал в Талдыкоргане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Талдыкоргана делятся фото и видео выпавшего снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото и видео снега появились в социальных сетях. Местные жители призывают друг друга быть аккуратнее на дорогах.

    По прогнозу погоду сегодня в Талдыкоргане дождь со снегом. Температура воздуха может доходить до минус шести градусов ночью, но уже завтра вернется плюсовая погода.

    Как сообщалось ранее, с середины недели в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов.

    По прогнозам синоптиков, холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.


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