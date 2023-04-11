Снег выпал в Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах Саудовской Аравии неожиданно выпало большое количество снега, прошел град. Больше других пострадал округ Эль-Баха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Многие дороги оказались заблокированы, машины застревали в сугробах. Для расчистки пришлось выводить тяжелую строительную технику.

В департаменте образования Эль-Бахи призвали школьников остаться на пару дней на дома и учиться дистанционно, поскольку учащимся и учителям сложно добраться до учебных заведений.