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Снег выпал в Саудовской Аравии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Апреля 2023, 21:44
Снег выпал в Саудовской Аравии Кадр из видео/ Euronews

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах Саудовской Аравии неожиданно выпало большое количество снега, прошел град. Больше других пострадал округ Эль-Баха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Многие дороги оказались заблокированы, машины застревали в сугробах. Для расчистки пришлось выводить тяжелую строительную технику.

В департаменте образования Эль-Бахи призвали школьников остаться на пару дней на дома и учиться дистанционно, поскольку учащимся и учителям сложно добраться до учебных заведений.


Напомним, в феврале в Барселоне и на Балеарских островах выпал редкий для этого региона снег.
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